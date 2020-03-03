Başkan Yüce, Nijer heyetiyle HES'te incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, Nijer heyetiyle HES'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Yüce, Nijer heyetiyle HES'te incelemelerde bulundu

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Nijer heyeti ile ADASU HES'te inceleme yaptı.

Başkan Yüce, Nijer heyetiyle HES'te incelemelerde bulundu, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Nijer heyeti ile ADASU HES'te inceleme yaptı.

HES'e ilişkin Nijer heyetine bilgi veren Yüce'ye, Nijer Sanayi Bakanı Malam Zeinadou Amirou, Nijer'in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo ile diğer yetkililer eşlik etti.

Misafir heyete şehrin enerji üretimi hakkında bilgilendirme yapan Yüce, Sakarya ekonomisine büyük katkı sunan hidroelektrik santralin bugüne kadar 200 milyon kilowatt enerji üretildiğini, yeni Akçay Barajı isale hattı üzerine inşa edilen HES'lerle de enerji üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Yüce, enerji üretimi konusunda farklı ülkelerin dikkatini çekmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sakarya ekonomisine yıllık yaklaşık 2,5 milyon dolar getirisi olan hidroelektrik santralimiz sayesinde bugüne kadar 200 milyon kilowatt enerji ürettik. Bir yerel idare tarafından inşa edilen ilk baraj olan Akçay Barajı ile de Sakarya'da suyun gücünü enerjiye çevirmeye devam edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmeliyim; ADASU HES ile şehrimiz için enerji üretirken doğaya asla zarar vermiyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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