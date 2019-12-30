Başkan Yüce:

Nostaljik Tramvay projesini kamuoyuna açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kampüs-Otogar arasında yaklaşık 100 bin öğrenciye hizmet verecek raylı sistemlerde de sona gelindiğini ifade etti.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Nostaljik Tramvay projesinin detaylarını kamuoyuna açıkladı. Serdivan'da bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıya ulusal ve yerel basın temsilcilerinin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Genel Sekreter Mustafa Ak, ilçe belediye başkanları, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, meclis üyeleri, oda başkanları, esnaflar, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı. Başkan Ekrem Yüce, Nostaljik Tramvay projesinin şehre çok yakışacağını söylerken, programın başında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar projeye ilişkin sunum yaptı. Hazırlanan animasyon filmi katılımcıların beğenisine sunuldu.



Nostaljik Tramvay geçmişle geleceği birleştirecek



Nostaljik Tramvay projesinin Sakarya'ya hayırlı olmasını dileyen ve katılımcılara ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, "Öncelikle Nostaljik Tramvay'ın şehir estetiğine önemli bir katkı sunacağını ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şehrimizin estetik ve güzelliğine yeni bir boyut kazandırmak arzusundayız. Nostaljik Tramvay ile Yeni Cami'den Millet Bahçesi'ne kadar bambaşka bir şehir imajı planlıyoruz. Çark Caddesi tarihi ve şehirle özdeşleşmiş bir cadde. Millet Bahçesi ise şehrimizin modern simgelerinden, geleceğinin sembollerinden olacak. Nostaljik Tramvay, sanki bir zaman yolculuğuna çıkmışçasına Çark Caddesi'ndeki geçmişi; Millet Bahçesi'ndeki gelecekle birleştirecek. Şehrimizin en güzel cadde ve sokaklarında Nostaljik Tramvay işleyecek. Şehrimizin sokaklarında tramvay sesleri yankılanacak" dedi.



Kampüs-otogar arasındaki raylı sistem çalışmalarında sona gelindi



100 bin öğrenciye hizmet verecek Kampüs - Otogar arasındaki raylı sistemleri çalışmalarında da sona gelindiğini belirten Yüce, "Raylı sistem ile ilgili hemen hemen başladığımız günden itibaren Sakarya'nın trafiğini rahatlatmak, vatandaşlarımızın daha konforlu yolculuk yapması adına çalışıyoruz. Firmalar ile temas halindeyiz, diğer iller ile temas halindeyiz, diğer iller nasıl yapmış onları yerinde gözlemledik. Sakaryamız için bizde 3 etaplı bir güzergah belirledik. 1. etap güzergahı Terminal - SATSO - Et Balık Kurumu - Sakar Baba Türbesi - Sakar Baba Caddesi - Bosna Caddesi ve son durak Gar. 2'nci güzergah; Garın arkası katlı Pazar yerinden başlayarak Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi oradan Serdivan ve daha sonrasında kampüs. Yani üniversite kampüsüyle terminali bağlıyoruz. 100 bin öğrencimize hizmet verebilecek kampüs-otogar arasındaki raylı sistem ile ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi" diye konuştu.



Cadde ve sokak yenilemeleri şehre güzellik katıyor



Proje tanıtım toplantısında tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalara ilişkin de bilgiler paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Çark Caddesi'ne çıkan sokaklardan olan Lüleci'yi örnek sokak haline getirdik. Yağmursuyu ve içmesuyu altyapısını yeniledik. Aydınlatmaları ile Lüleci Sokak'ı modern bir görünüme kavuşturduk. Suat Yalkın Caddesi, Geyve-Alifuatpaşa'nın en işlek caddelerinden biri. Bin 300 metrelik Suat Yalkın Caddesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, kaldırımları yeniledik. Bölgenin dokusuna uygun dekoratif aydınlatma sistemleriyle caddeyi örnek cadde haline getirdik. Yine bildiğiniz gibi Erenler Hacıoğlu Mahallesi'nde Cadde yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Caddenin yağmursuyu ve içmesuyu altyapısını güçlendiriyoruz. Kaldırımları yenileyecek, aydınlatmaları ile bölgeye yakışan bir duruma getireceğiz" şeklinde konuştu.



SGK Köprülü Kavşağı ve 15 Temmuz Bulvarı ile şehre yeni giriş



Başkan Yüce, "Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerimizin kesişim noktasında bir kavşak yapıyoruz. D-100 karayolunun ana girişi Orhan Gazi Caddesi üzerinde yer alan SGK Köprülü Kavşağı ile 3 ilçe arasındaki geçişlerde vatandaşlarımız hiçbir ışığa takılmadan yol alabilecekler. Pekşenler Kavşağı ve yeni stadyum arasında bir bağlantı yolu yapmayı planlıyoruz. Şehrimizin kuzeyinde yer alan yerleşimler ile D-100 arasına inşa edilecek 6 kilometre uzunluğunda 40 metre genişliğindeki yolun ismi 15 Temmuz Bulvarı olacak. Pekşenler Kavşağı'ndan sonra Karapürçek yolu üzerine yapılacak olan yeni otoban giriş-çıkışı ile şehrimize yakışan bir girişe kavuşmuş olacağız. Yine Erenler Zübeyde Hanım ve Bağlar Caddesi arasındaki bağlantı yolunun çalışmalarına başladık. Bağlantı yoluyla Sakar Baba Caddesi ile hastane arası duble yol olacak" ifadelerini kullandı. - SAKARYA