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Son Dakika Güncel Başkan Yüce: 'Öğretmenlik annelik babalık kadar kıymetli bir meslektir' - Son Dakika

Başkan Yüce: "Öğretmenlik annelik babalık kadar kıymetli bir meslektir"

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren öğretmenlerle buluştu.

Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren öğretmenlerle buluştu.


Serdivan'da bulunan bir otelde gerçekleşen ve Büyükşehir bürokratlarının da yer aldığı buluşmada Başkan Yüce, öğretmenlere karanfil dağıtarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Buluşma sonunda Başkan Yüce, Büyükşehirli öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Sözlerine görevlerini icra ederken hain teröristler tarafından şehit edilen bütün öğretmenleri anarak başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Öğretmenlik insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisidir. Allah (c.c.) Hz. Adem'e eşyayı ve isimleri öğretti. O günden beri öğrenciyiz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Hocalarımızdan, öğretmenlerimizden aldığımız edep ve ahlakı bizden sonraki nesillere aktarmaya çaba gösteriyoruz. Bu manada öğretmenliğin özel bir önemi mevcut. Geleceğimizin mimarı, en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızın emanetçisi, ülkemizin inşasında görev alan, en az bir anne baba kadar sorumluluk üstlenen en kıymetli mesleği icra ediyorsunuz. Bu bilinçle yetiştirdiğiniz çocuklar, ülkemizin geleceğinde etkin rol oynayacaklardır" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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