Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı - Son Dakika Spor

Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı

6 saat önce

54 Otomobil Sporları Kulübünün 2020 yılındaki ilk antrenmanına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'de katıldı.

Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı, System.String[]

54 Otomobil Sporları Kulübünün 2020 yılındaki ilk antrenmanına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'de katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 54 Otomobil Sporları Kulübünün 2020 yılındaki ilk antrenmanına katıldı. Son 3 senenin Türkiye Off-Road Takımlar Şampiyonu olan ekibe Başkan Ekrem Yüce destek sözü vererek Büyükşehir bünyesine dahil edilmesi konusunda çalışmaların olacağını belirtti.


Off-Road yarışlarının gün geçtikçe önemli bir spor dalı haline geldiğini belirten Başkan Yüce, Sakarya'nın bu anlamda tercih edilen şehirler arasında olacağını ifade ederek, "Sakarya'mız spor şehri ve sporun her dalında var olmaya devam ediyor Off-Road yarışları için de şehir olarak fiziki imkanlara sahibiz. Kulübümüzün yanında olacak, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmaları noktasında destekler sunacağız" dedi. Kulübün ilk antrenmanında Off-Road aracı kullanan Başkan Yüce'ye şampiyona yarışçılarından Ertan Baylan kopilotluk yaptı.


Antrenman sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Her geçen gün spor konusunda ülkemizde önemli başarılar olmakta. Bunlardan bir tanesi de 3 yıldır üst üste Türkiye Off-Road Takımlar Şampiyonasında şampiyonluk yaşayan olan bu kardeşlerimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir takıma destek vererek daha çok başarı elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları ve bizimde gayretlerimiz ile bu sene de şampiyonluk yaşanacaktır. Ben burada bulunan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, 2020 yılının başarılarla dolu bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım
Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
23:54 Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Kudryashov'u transfer etti - Son Dakika Spor
23:52 Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı - Son Dakika Spor
23:46 Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor - Son Dakika Spor
23:38 Beşiktaş'ta isyan! 'Çok masa yumrukladık ama...' - Son Dakika Spor
23:35 Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer, Galatasaray'a önerildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 00:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]