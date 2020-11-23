Başkan Yüce "Pandemi Sürecinde Belediyelerin Rolü" toplantısına katıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Pandemi Sürecinde Belediyelerin Rolü" konulu online Türkiye- Özbekistan tecrübe paylaşımı toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve TİKA işbirliğiyle düzenlenen çevrimiçi toplantıda konuşan Başkan Yüce, tüm dinamiklerin etkin mücadelesi ile salgının en kısa sürede önüne geçileceğini belirtti.

"En önemli silahımız tedbirlere uymak. Maske kullanımını ihmal etmeyeceğiz. Mesafemize dikkat edeceğiz. Temizliğimizi, kişisel hijyenimizi aksatmayacağız." diyen Yüce, koronavirüsle mücadelede Sakarya'da yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Başkan Yüce, Sakarya'nın pek çok kültürü barındıran bir şehir olduğuna değinerek, "Orta Asya'dan, Karadeniz'den, Balkanlar'dan gelen pek çok insan ve kültür şehrimizde barış içerisinde yaşıyor. Kırgızistan'ın Oş şehri ve Özbekistan'ın Semerkant şehirleriyle kardeş şehir ilişkilerimiz sürüyor. İnşallah Sakarya olarak Türk Dünyası Kültür Başkentliği'ne adayız. Salgından sonra tüm dünyada yaşayan soydaşlarımızı ve kültürlerini şehrimizde ağırlamak isteriz." ifadesini kullandı.

"Salgınla mücadelede kararlılığımız sürecek"

Salgınla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Malum salgın tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. En önemli silahımız tedbirlere uymak. Maske kullanımını ihmal etmeyeceğiz. Mesafemize dikkat edeceğiz. Temizliğimizi, kişisel hijyenimizi aksatmayacağız. Her ne kadar salgınla mücadele bireysel bir süreç gibi görülse de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına biz yöneticilere çok büyük sorumluluklar, görevler düşüyor."