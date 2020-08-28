Başkan Yüce, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesi vatandaşlara fidan dağıttı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, 16-19 Eylül'de düzenlenecek "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesi vatandaşlara fidan dağıttı.

AKM önünde gerçekleşen ve 5 bin adet fidanın dağıtıldığı etkinlikte konuşan Yüce, tüm doğa aşığı vatandaşları bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye'nin en kapsamlı festivaline davet etti.

Sakarya'nın süs bitkiciliği konusunda ciddi bir mesafe kat ettiğini vurgulayan Başkan Yüce, şunları kaydetti:

"Özellikle dış mekan süs bitkiciliğinde en büyük üretim bölgesi konumundayız. Türkiye'nin en verimli topraklarından birisine sahip olan şehrimizde, Avrupa standartlarında üretimler yapılıyor. Şehrimizde çeşit çeşit süs bitkisi üretip, aynı zamanda yurt dışına da ihraç edebiliyoruz. Bu kapsamda Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ile hem Türkiye'nin hem de dünyanın çeşitli yerlerinden birçok üretici Sakarya'da buluşuyor. İnşallah bu tarz projelerle, şehrimiz süs bitkiciliğinin dünyaya açılan markası olacak."

Etkinliğe, Fidan AŞ. Genel Müdürü Uğur Pulat, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman, Büyükşehir bürokratları, organizasyon komitesi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.