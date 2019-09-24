Başkan Yüce:

Başkan Ekrem Yüce, İsviçre'nin Grachen şehrinde düzenlenen 2019 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nı yerinde takip etti.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İsviçre'nin Grachen şehrinde düzenlenen 2019 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nı yerinde takip etti. Şampiyona öncesinde bir dizi görüşmelerde de bulunan Başkan Ekrem Yüce, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na muhteşem bir ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi. Başkan Ekrem Yüce, Dünya Bisiklet Birliği merkezini ziyaret ederek UCI Yol ve Off-Road Yöneticisi Peter Van den Abeele ile görüştü. Van den Abeele, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası öncesi iyi dileklerini ve desteklerini paylaştı.



Başkan Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığımızın himayeleri, Büyükşehir Belediyemizin organizasyonu ve şehrimizin ev sahipliğinde 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için geri sayıma başladık. İnşallah dünyaya örnek bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımızı ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Aynı zamanda Dünya Bisiklet Birliği tarafından verilen bisiklet dostu şehir ünvanına da sahip olabilmek adına gerekli tüm kriterleri yerine getirmek için hazırız. Dünyaya örnek olan tesisimiz Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile bisiklet sporuna şehrimiz yeni bir bakış açısı kazandı. İnşallah Sakarya en iyi, en güzel organizasyona ev sahipliği yapacak" dedi.



Başkan Ekrem Yüce, takım menajerleriyle gerçekleştirilen toplantıya da katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkan İrfan Çelik ve Muhammet Berat Alphan, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç ile Organizasyon Direktörü Aziz Sırnaç'ın da yer aldığı toplantıda Sakarya'nın tanıtımını yapan video da gösterildi. Başkan Ekrem Yüce, toplantıda yaptığı konuşmada tüm dünya ülkelerini 2020'de ev sahipliği yapacakları Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na davet etti. Başkan Yüce, yarışları da izlerken teknik bölgelere ilişkin bilgiler de aldı. - SAKARYA