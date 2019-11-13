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Başkan Yüce: "Sakarya engelsiz bir şehir olacak"

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik ve beraberindeki heyet ile Afet ve Koordinasyon Merkezinde (AKOM) bir araya geldi.

Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik ve beraberindeki heyet ile Afet ve Koordinasyon Merkezinde (AKOM) bir araya geldi.


Derneğin çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçireceklerini ve destekleriyle yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik, ise destekleri dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür ederek, "Şehrimizde bir aile olduk ve ailemizin büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engellilere yönelik çalışmalarınızın artacağına inanıyor, teşekkür ediyoruz" dedi.


Engellilere yönelik çalışmaları önemsediğini ve destekleriyle yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Şu konuyu özellikle belirtmekte yarar görüyorum; hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin sosyal hayata entegre olmaları çok önemli. Sosyal Gelişim Merkezlerimizde engelli bireylere yönelik eğitim çalışmalarımız mevcut. Ayrıca şehrimizde bulunan engelli derneklerimizle de diyalog halindeyiz. İnşallah desteklerimizle yanlarında olmaya, daha da iyi şartlarda eğitimlere katılmaları adına bir çalışma yapmak masamızın üzerinde. İnşallah birlikte gereken adımları atacağız ve Sakarya engelsiz bir şehir olacak" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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