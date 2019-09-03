Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, "Sakarya, inanıyorum ki geleceğin şehirleri arasında yer alacaktır"
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Başkan Yüce, "Sakarya, inanıyorum ki geleceğin şehirleri arasında yer alacaktır"

9 saat önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 – 2024 stratejik plan çalışmaları toplantısına katıldı.

Başkan Yüce,

SAKARYA (İHA) – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 – 2024 stratejik plan çalışmaları toplantısına katıldı.


2020 – 2024 stratejik plan çalışmaları toplantısında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi strateji geliştirme ekibi ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 18 adet alt çalışma grubu şehrin ihtiyaçlarını dış paydaş çalıştayı ile belirledi. Belirlenen tüm ihtiyaçlar için devletin üst politikası ve belediyenin yapması gereken faaliyetlerin analizleri gerçekleştirildi. 2 gün süren toplantıda ihtiyaçlara ve önceliklere karşı bir hedef politikası belirlenerek, önümüzdeki 5 yıllık süre için amaç, hedef, performans, proje, faaliyet ve maliyet hesaplamaları yapıldı.


Şehrin menfaatlerini her zaman en önde tuttuğunu belirten Başkan Yüce, "Sakarya, inanıyorum ki geleceğin şehirleri arasında yer alacaktır. Her geçen gün yükselen marka değeriyle bölgenin hızla yükselen şehri olacaktır. Bizim tüm mücadelemiz her zaman Sakarya için olacaktır. 2 gün boyunca personelimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz 2020 – 2024 stratejik plan çalışmaları toplantısında yapılması gereken her hizmeti en ince detayına kadar inceledik, maliyetlerini hesapladık. İhtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi devletimizin üst vizyon politikalarına uyumlu bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Biz her zaman Sakarya'ya hizmetkar olduk ve olmaya devam edeceğiz. Rabbim şehrimiz için çıktığımız bu yolda bize kolaylıklar nasip etsin" dedi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:27 Kaynak: İHA
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