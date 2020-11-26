Başkan Yüce, sanatçı İsmail Türüt'ü kabul etti - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ses sanatçısı İsmail Türüt'ü kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türüt'ü makamında ağırlayan Yüce, Azerbaycan'a verdiği destekle gündeme gelen sanatçının yazdığı 'Vur Emri' isimli eseri dinledi.

Çalışmasından dolayı Türüt'ü tebrik eden Yüce, "Azeri kardeşlerimize moral veren türkü için kıymetli sanatçımız İsmail Türüt'ü tebrik ederim. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde böylesine birleştirici ezgileri duymak göğsümüzü kabartıyor." ifadesini kullandı.

İsmail Türüt'ün toplumu ilgilendiren her önemli olayda kıymetli eserler seslendirdiğini anlatan Yüce, "Bizler iki devlet tek millet kardeş bir milletiz. Bu kardeşliği pekiştiren her hareket bizleri mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.