Başkan Yüce, SASKİ bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, SASKİ bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yüce, SASKİ bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2019 yılı boyunca çalışmaları ve katkılarıyla ön plana çıkan Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi.

Başkan Yüce, SASKİ bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2019 yılı boyunca çalışmaları ve katkılarıyla ön plana çıkan Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi.


Bu kapsamda her bir daire başkanlığından en az bir çalışanın yer aldığı personelleri gayretleri ve başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik eden Başkan Yüce, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için başarı çitasının her geçen gün daha da yukarı çekilmesinin önemini vurguladı. Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen buluşmada SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Gedik de yer aldı.


Personellerle buluşmasında en öncelikli hedeflerinin Sakarya'da yaşayan herkesin rahatı ve mutluluğu olduğunun altını çizen Başkan Yüce, "Bizler bunun için bu makamlarda ve bu görevlerde bulunuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın azmi ve çalışkanlıkları bizleri son derece mutlu ediyor. Tabi burada elde edilen günlük başarılarla yetinmek bizlere asla yakışmaz. Hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmak, şehrimize fayda sağlayacak yatırımları hayata geçirmek ve hizmetlerimizin niteliğini arttırmak önümüzde daima yer alan temel hedefler olacak. Büyükşehir Belediyesi en aşağıdan en yukarı kademeye kadar bu hedeflere odaklanmış büyük bir aile. Sakarya'yı Türkiye'nin en yaşanabilir şehri haline getirmek için eşsiz medeniyetimizin temelleri üzerinde çağın yeniliklerini sıkı bir şekilde takip ederek çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - SAKARYA

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti
Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
22:13 Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı - Son Dakika
22:12 Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
22:11 Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
22:10 Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama - Son Dakika
22:05 Horozun kendisine taş atan postacıdan intikam aldığı anlar kamerada - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 22:16:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yüce, SASKİ bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]