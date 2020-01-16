Başkan Yüce, SASKİ bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2019 yılı boyunca çalışmaları ve katkılarıyla ön plana çıkan Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi.



Bu kapsamda her bir daire başkanlığından en az bir çalışanın yer aldığı personelleri gayretleri ve başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik eden Başkan Yüce, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için başarı çitasının her geçen gün daha da yukarı çekilmesinin önemini vurguladı. Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen buluşmada SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Gedik de yer aldı.



Personellerle buluşmasında en öncelikli hedeflerinin Sakarya'da yaşayan herkesin rahatı ve mutluluğu olduğunun altını çizen Başkan Yüce, "Bizler bunun için bu makamlarda ve bu görevlerde bulunuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın azmi ve çalışkanlıkları bizleri son derece mutlu ediyor. Tabi burada elde edilen günlük başarılarla yetinmek bizlere asla yakışmaz. Hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmak, şehrimize fayda sağlayacak yatırımları hayata geçirmek ve hizmetlerimizin niteliğini arttırmak önümüzde daima yer alan temel hedefler olacak. Büyükşehir Belediyesi en aşağıdan en yukarı kademeye kadar bu hedeflere odaklanmış büyük bir aile. Sakarya'yı Türkiye'nin en yaşanabilir şehri haline getirmek için eşsiz medeniyetimizin temelleri üzerinde çağın yeniliklerini sıkı bir şekilde takip ederek çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - SAKARYA