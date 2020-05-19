Başkan Yüce sayesinde içme suyuna kavuşacaklar - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Gonca Mahallesi sakinlerinin içme suyu hasreti, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin girişimleriyle son bulacak.

Yaklaşık 150 yıldır su ihtiyaçlarını ev ve bahçelerinin önüne açılan kuyulardan sağlayan, derelerden bent yaparak getirdikleri suyla ihtiyaçlarını gideren mahalle sakinleri, bu sorunu mahalle muhtarı Şaban Özzaim aracılığıyla Başkan Yüce'ye iletti.

Başkan Yüce'nin talimatı üzerine mahalleye giden Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü İlyas Demirci ve beraberindeki ekip, çevredeki su kaynaklarında incelemelerde bulundu.

Muhtar Özzaim, yaptığı açıklamada, Gonca ve Kıranyurt mahallelerinin içme suyu ve altyapı konusunda çözülemeyen eksikleri olduğunu, sorunun çözülmesi için belediyeye müracaat ettiklerini söyledi.

SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci'nin mahallelerine kadar gelerek sorunla ilgilendiğini aktaran Özzaim, "İçme ve kullanma suyu ihtiyaçlarımızın neler olduğunu yerinde ve birlikte tespit ettik, ihtiyaçların nasıl çözülebileceğini konuştuk. Sayın Genel Müdürümüz ihtiyaçlarımızın giderilmesi için yerinde talimatlar verdi. Bu çalışmaların hepsinde bizlere destek olan Başkanımız Ekrem Yüce'ye şahsım ve köy halkım adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.