Başkan Yüce, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yüce, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı - Son Dakika

Başkan Yüce, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Belediyeler Birliği ve Polis Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı.

Başkan Yüce, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Belediyeler Birliği ve Polis Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumun devamında ise Türkiye Belediyeler Birliği'nde gerçekleştirilen uygulama paneline katılan Başkan Ekrem Yüce, sempozyumun hayırlı olmasını temenni ederek, Sakarya'nın şehir kimliği ve güvenliği noktasında çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini dile getirdi.


Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nun ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Sempozyumun açılışında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlerimizin ihyası ve inşası, güvenliği noktasında tespitlerini dinledik. Cumhurbaşkanımızın yatay mimariye önem ve öncelik verilmesi noktasındaki vurgusunun da altını çizmek istiyorum. Sakarya, yatay mimarisiyle ülkemizin örnek şehirlerindendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizim medeniyetimize yakışan göğe değil, toprağa daha yakın olmaktır. İnşallah Sakarya mimari anlayışı, şehir kimliği ile geleceğin şehirleri arasında yerini alacaktır" dedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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