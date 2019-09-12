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Başkan Yüce: "Şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanımıza ilettik"

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldiği buluşmaya katıldı.

Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldiği buluşmaya katıldı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanların da yer aldığı toplantıda büyükşehirlerin sorunları ve yerel yönetimlerin çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, toplantının ardından değerlendirmelerde bulunarak; Türkiye ortak paydasında buluşmanın çok önemli olduğunu ve Sakarya olarak ülkenin gelişimi ve değişiminde her zaman gereken çalışmayı ortaya koyacaklarını da belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldiği buluşmanın ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Cumhurbaşkanımızın daveti ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydik. Büyükşehir Belediye Başkanı olan mevkidaşlarımızla şehirlerimizin sorunları ve çalışmalarımıza ilişkin bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık. Toplantının ilk kısmında Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar çok açık ve netti. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi ne kadar farklı görüş ve siyasi duruşa sahip olsak da konu ülkemizin ve milletimizin çıkarları olduğunda bir arada olabilme erdeminin gösterilmesini çok önemli buluyorum. Çok şükür biz şehrimizde de sadece bizi destekleyenlerin değil, tüm Sakarya'nın hizmetindeyiz. İnşallah bu anlayışı hakim kılarak şehrimizin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Ekrem Yüce, "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi biz hizmet üretecek makamları milletimizin desteğiyle emanet olarak aldık. Bu önemli sorumluluğu yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantı vesilesiyle de şehrimiz için bazı hususları Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde ilgili bakanlarımıza ilettik. İnşallah Sakaryamızın geleceği için en güzel hizmetleri hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve milletimizin ortak paydasında buluştuğumuz toplantının hayırlı olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza şehrimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Cumhurbaşkanı, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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