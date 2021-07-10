Başkan Yüce, selin etkili olduğu Akyazı'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da katıldığı incelemede Yüce, sel sebebiyle mağdur olan vatandaşların taleplerini dinledi.

Yüce, yaptığı açıklamada, yaşanan afetten dolayı zarar gören bölgelerde onarım çalışmalarını hızla başlattıklarını, mağduriyetlerin giderilmesi için üzerlerine düşeni en hızlı şekilde yapacaklarını bildirdi.

Yaraların sarılması için yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Yüce, "Yağışların başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle sahada olduk. Vatandaşlarımızın yanında olarak kurtarma çalışmalarının ardından yaşanan afetten dolayı zarar gören bölgelerde onarım çalışmalarımızı hızla başlattık. Altyapı hatları zarar gören ilçelerimizde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Hızla sürdürülen çalışmalar neticesinde selden dolayı oluşan olumsuzlukları en kısa zamanda gidereceğiz." ifadelerini kullandı.