Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, "Soydaşlarımızın şehrimize sundukları katkıyı çok önemsiyorum"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yüce, "Soydaşlarımızın şehrimize sundukları katkıyı çok önemsiyorum"

3 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şube Başkanı Dr. Eşref Kamil ve Kerkük'ten gelen heyet ile bir araya geldi.

Başkan Yüce,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şube Başkanı Dr. Eşref Kamil ve Kerkük'ten gelen heyet ile bir araya geldi.


Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Yüce, derneğin çalışmaları ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler alırken; Dr. Eşref Kamil, Türkmen toplumuna gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Başkan Yüce'ye teşekkür etti. Bu topraklarda kendilerini yabancı olarak hissetmediklerini, daima bu ülkeye katkı sunmak amacı taşıdıklarını belirten Dr. Kamil, birlik ve beraberliklerinin daim olması temennisinde bulundu.


Nazik ziyaretleri dolayısıyla Dr. Eşref Kamil ve yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Türkmen kardeşlerimizin daima yanında olduğumuzu ifade ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Kültür çeşitliliği olan şehrimize Soydaşlarımızın sundukları her katkının çok önemli olduğunu biliyorum. Hepimiz kardeşlik şuuru içerisinde bu şehre değer katmanın gayreti içerisindeyiz. Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu değil, dünyanın tamamıdır. İnşallah kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirerek, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

İnsan Hakları Derneği, Ekrem Yüce, Sakarya, Kerkük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivrisineklerin ısırdığı vatandaş, yaraları sebebiyle evinden çıkamıyor
Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, "Soydaşlarımızın şehrimize sundukları katkıyı çok önemsiyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]