Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, "Toplumumuzun hafızası yaşlılarımızın her zaman yanında olacağız"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yüce, "Toplumumuzun hafızası yaşlılarımızın her zaman yanında olacağız"

20 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yaşlı Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Yüce,

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yaşlı Destek Merkezi'ni ziyaret etti.


AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte yaşlılarla buluşan Başkan Ekrem Yüce, YADEM bünyesinde sürdürdükleri faaliyetlere ilişkin bilgiler alarak, sağlık ve sıhhat dolu bir ömür temennisinde bulundu. Buluşmada Başkan Yüce ve İl Başkanı Tever'in yanı sıra SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin ve Doç. Furkan Beşel, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar ve çok sayıda davetli yer aldı.


Yaşlı vatandaşlara sağlıklı bir ömür temenni eden ve yanlarında olmaya her zaman devam edeceklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Toplumumuzun hafızası, gölgesinde hayat bulduğumuz yaşlılarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. YADEM bünyesinde çeşitli branşlarda eğitimlere katılan, doğaya ve tarihe yolculuk yapan yaşlılarımızın yanında olmaya, tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz. Rabbim sağlık, sıhhat ve huzur dolu bir ömür nasip etsin" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, AK Parti, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 2 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere kızdı: İnsan biraz aklını kullanır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 17:48:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce, "Toplumumuzun hafızası yaşlılarımızın her zaman yanında olacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]