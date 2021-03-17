Başkan Yüce: "Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz" - Son Dakika

Başkan Yüce: "Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz"

17.03.2021 17:38
Başkan Yüce:

Kocaali'de hayırsever iş insanlarının katkılarıyla inşa edilen yeni gasilhanenin açılış töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz gasilhane içerisinde taziye salonu, cenaze yıkama odaları ve 4 adet morg bulunmakta.

Kocaali'de hayırsever iş insanlarının katkılarıyla inşa edilen yeni gasilhanenin açılış töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz gasilhane içerisinde taziye salonu, cenaze yıkama odaları ve 4 adet morg bulunmakta. 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanan gasilhane ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kocaali'de hayırsever iş insanlarının katkılarıyla birlikte inşa edilen yeni gasilhanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir, Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu, Kocaali Muhtarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Akyüz, Karasu ve Kocaali muhtarları ile büyükşehir bürokratları da katıldı. Programda konuşan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye Kocaali'ye yapılan ve her biri birbirinden değerli olan hizmetler için teşekkür etti. Açılışın ardından gasilhaneyi ziyaret eden Başkan Yüce, diğer ilçelere örnek olacak gasilhanenin Kocaali'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cenazelerde tüm sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde

Cenazelerde tüm sorumluluğu üstlendiklerini ifade eden Başkan Yüce, "Ölüm tabi ki bir hak. Ama ölümden sonra yapılan işlemlerin hepsi ayrı ayrı bir uğraş. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımın cenazelerindeki tüm eksikliğini gideriyor ve sorumluluğu tamamen üstümüze alıyoruz. Merhum yakınlarına sadece taziyeleri kabul etmek kalıyor. Ekiplerimiz merhumun tüm işlemlerini sırasıyla yaptıktan sonra defin işlemini gerçekleştiriyor. Tüm bu işlemleri cenaze sahiplerinden bir kuruş bile talep etmeden tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanında olarak onların tüm cenaze işlemleri ile biz ilgileniyoruz. Biliyorsunuz kısa bir zaman önce Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Cenaze ve mezarlık işlerine verdiğimiz önemi buradan da anlayabilirsiniz. Bunlar bizim için çok hassas konular. İnşallah şuanda sekiz olan gasilhane sayımızı arttıracağız. Çalışmalarımızda burada açılışını gerçekleştirdiğimiz gasilhanemizi örnek alacağız. Aynı zamanda mezarlıklar içinde çok önemli olan projemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylelikle mezarlıkları birer botanik bahçe haline getireceğiz" dedi.

24 saat kesintisiz hizmet verecek

Gasilhanenin inşa edilmesinde desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yüce, Bugün burada Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Belediyesi ve hayırsever vatandaşlarımızla iş birliği halinde ahir ömrümüzün en güzel anını geçirmek adına bir müesseseyi birlikte açmak için bir araya geldik. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz gasilhane içerisinde taziye salonu, cenaze yıkama odaları ve 4 adet morg bulunmakta. Yeni inşa edilen gasilhane ile birlikte Kocaali ilçemizde cenaze hizmetleri daha kolay ve eksiksiz olacaktır. 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde tasarlanan gasilhane ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Nasıl ki bir şehir için yol, kaldırım önemli ise cenaze işleri de çok önemlidir. Bu konuya verdiğimiz önemi yaptığımız hizmetlerden de anlayabilirsiniz. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu. - SAKARYA

Başkan Yüce: Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz
Başkan Yüce: Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz
Başkan Yüce: Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz
Başkan Yüce: Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz
Başkan Yüce: Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz
Başkan Yüce: Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz
Başkan Yüce: Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz

Ekrem Yüce, Kocaali, Cenaze, Morg, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yüce: 'Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi
Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli Ülkelerin askıya aldığı AstraZeneca aşısına DSÖ sahip çıktı: Faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli         
17:49
Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz: Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği, yıldızı çok ancak bir sistemleri yok         
17:42
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu         
16:57
Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu Üniversite bahçesinde insana ait bir kafatası bulundu         
16:51
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 60'a yakın eve sıçradı Artvin'in Yusufeli ilçesinde feci yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 60'a yakın eve sıçradı         
15:52
Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum         
15:39
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 18:04:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yüce: "Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei