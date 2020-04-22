Başkan Yüce ve AK Parti İl Başkanı Tever'den 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu yıl 23 Nisan coşkusunun koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında evlerde yaşanacağına değinen Yüce, Gazi Meclis'in 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yüce, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla 23 Nisan akşamı saat 21.00'de tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da İstiklal Marşı'nın coşkuyla okunacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemiz Bando Takımı da 21.00'de belediyemizin önünde İstiklal Marşımızı çalacak, ayrıca gün içerisinde özel hazırlanan araçla şehrimizin belli noktalarında mini dinletiler çocuklarımızın beğenisine sunulacak. Çocuklarımızı 23 Nisan'da sürpriz hediyeler de bekliyor olacak."



Belediye başkanından ilkokul öğrencilerine görüntülü doğum günü kutlaması



Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da ilçedeki 23 Nisan doğumlu olan ilkokul öğrencilerinin doğum günlerini görüntülü görüşerek kutladı ve hediyelerini evlerine gönderdi.



23 Nisan doğumlu olan ilkokul öğrencilerine doğum günü sürprizi yapan Başkan Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk milletinin evlatlarına verdiği önemi bir nebze de olsa yansıtmak istediklerini ifade etti.



AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurguladığı mesajında, "TBMM, bağımsızlık ve egemenliğimizin, 23 Nisan Çocuk Bayramı ise geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın teminat altına alındığının bir nişanesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'yi açarak millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk bayramının 100'üncü yıl dönümünü, dünyada büyük bir hızla yayılarak insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını dolayısıyla buruk bir şekilde kutlayacaklarını belirten Tever, "Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü hüzünlü bir şekilde kutlamaktayız. Bu süreç dolayısıyla 23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizin balkonlarından hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Ben buradan tüm hemşehrilerimizi bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum."dedi.