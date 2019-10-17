Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce Yaşam merkezini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Yüce Yaşam merkezini ziyaret etti

Başkan Yüce Yaşam merkezini ziyaret etti

1 saat önce

Erenler'de kurulan Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi'ni Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyaret etti.

Başkan Yüce Yaşam merkezini ziyaret etti, System.String[]

Erenler'de kurulan Yaşam Merkezi Belpaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'ni Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyaret etti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, faaliyete açılan Erenler Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Merkez bünyesinde sürdürülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Yüce'ye, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç eşlik etti. Başkan Yüce, hali hazırda yüzme havuzu ile hizmet sunmaya başlayan tesisin kısa süre içerisinde diğer sportif faaliyetleriyle de Sakarya'nın istifadesine sunulacağını dile getirdi. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "İlçemiz sosyal hayatına canlılık katan tesisin Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyemiz koordinasyonuyla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunacağına inancım tam" dedi.


Spor, eğlence ve dinlenmenin yeni adresi olacak


Tesis içerisinde incelemelerde bulunan Başkan Yüce, "Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete açılan bölgenin en büyük ve en kapsamlı tesisi Erenler Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi'nde sürdürülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunduk. Hali hazırda 310 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzunun hizmete başladığı tesisimizde diğer sportif faaliyetleri de hemşehrilerimizin istifadesine kısa süre içerisinde sunacağız. Sporun farklı alanlarında alternatif sunacak olmanın yanı sıra şehrimiz yüzme kültürüne de katkı sağlayacağız. İnşallah hizmete başlayacak çok sayıda sportif faaliyetlerle tesisimiz spor, eğlence ve dinlenmenin yeni adresi olacak. Büyükşehir bünyesinde faaliyete açılan tesisimiz şehrimize ve Erenler ilçemize hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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