Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce: "Yerel yönetimler iş birliğiyle daha da güçlenecek"
Son Dakika Güncel Başkan Yüce: 'Yerel yönetimler iş birliğiyle daha da güçlenecek'

Başkan Yüce: "Yerel yönetimler iş birliğiyle daha da güçlenecek"

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı.

Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı.


Birliğe üye belediye başkanları ve meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılı bütçesi ile 2020-2024 yılı Marmara Belediyeler Birliği stratejik planı da meclise sunuldu. Ayrıca Arifiye, Kocaali ve Taraklı Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni üyeleri oldu. Toplantının ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, yerel yönetimlerin iş birliğiyle daha güçleneceğini ifade ederek, "Sakarya için durmak yok, yola devam" dedi.


Başkan Ekrem Yüce, "Marmara Belediyeler Birliği'nin 2019 yılı II. Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin katılımıyla verimli bir program oldu. Her zaman ifade ettiği gibi; birlik ve beraberlik en büyük gücümüz. Birlikte olmak, güçlü olmaktır. Şehrimize ve ülkemize değer katacak projeler için birlikte hareket ediyoruz. İnşallah yerel yönetimlerimiz iş birliğiyle daha da güçlenecek" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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