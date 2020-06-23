Başkan Yücel: "Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir" - Son Dakika

Başkan Yücel: "Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir"

Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesinin ardından iki takımın yöneticileriyle çıkan tartışma sonrası Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile siyasi parti temsilcileri şehrin takımına destek mesajı yayımladı.

Alanyaspor- Trabzonspor mücadelesinin ardından iki takımın yöneticileriyle çıkan tartışma sonrası Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile siyasi parti temsilcileri şehrin takımına destek mesajı yayımladı. Başkan Yücel, yayımladığı mesajında, "Alanyaspor'umuz bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

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Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Yaşanan gerilim güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Olayların ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile ilçenin siyasi temsilcileri Alanyaspor'a destek mesajı yayınladı.


Yücel: "Tüm yönetim kurulu ve kulüp çalışanlarımızın arkasındayım"


Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dün gece yaşanan olayları üzüntüyle takip ettim. Alanya şehri ve Alanyaspor'umuz bizim kırmızı çizgimizdir. Alanyaspor Başkanımız Hasan Çavuşoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu ve kulüp çalışanlarımızın arkasındayım" dedi.


Toklu: "Alanyaspor tarih yazmaya devam edecektir"


AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Dün gece de dediğim gibi, bu şehir takımına, yönetimine ve başkanına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkacaktır. Başkanımız, yönetim, teknik heyet ve oyuncularımız tarih yazmaya devam edecektir. Alanyaspor ve Alanyaspor Başkanımız Hasan Çavuşoğlu kırmızı çizgimizdir." - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Adem Murat Yücel, Hasan Çavuşoğlu, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Yücel: 'Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir' - Son Dakika Spor
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