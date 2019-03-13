Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel Altid'e Konuk Oldu

Başkan Yücel Altid'e Konuk Oldu

1 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu toplantısına konuk oldu.

Başkan Yücel Altid'e Konuk Oldu, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu toplantısına konuk oldu.

Aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, seçim çalışmaları kapsamında Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ni (ALTİD) ziyaret etti. Yapılan ziyarette Başkan Yücel, her zaman turizmcilerle birlikte ahenk içinde çalıştıklarını, seçimi kazanması durumunda da daha güçlü bir Alanya ekonomisi için yeni turizm projelerine imza atacaklarını söyledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de, yapılması ve düzenlenmesi gerekenlerin yer aldığı bir dosyayı Başkan Yücel'e verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise Öğrencisi, Banyoda Kendini Asarak Yaşamına Son Verdi Ali Koç'a Çalışanından Mektup: Beni Bir Dinleyin, Adalet İstiyorum

İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:52:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel Altid'e Konuk Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]