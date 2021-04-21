Başkan Yücel asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Planlamaya alınan yol ve caddelerde asfalt hazırlığı için zemin ve tesviye çalışmaları yapan ekipler, asfalt için ön hazırlığı tamamlanan caddelerde asfalt çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda kaldırımı ve cadde düzenlemesi ile sil baştan yenilenen Mahmutlar Ahmet Yatmaz Caddesi'nde asfalt serim işlemi de tamamlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, caddede devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

"Mahalleler arası ulaşım ağını zenginleştiriyoruz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Vatandaşlarımızı kaliteli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşturmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mahallelerimiz arası ulaşım ağını zenginleştirmek, vatandaşlarımıza alternatif ulaşım güzergahları oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. Bunu yaparken ayrıca merkez ve kırsal bağlantılarını da kesintisiz hale getiriyoruz. Bugün de Mahmutlar'ımızın en önemli caddelerinden Ahmet Yatmaz'ın asfalt serim işlemini tamamlıyoruz. Bu caddemiz Barbaros ve Atatürk Caddesi arasında bağlantı yolu oluşturan önemli bir güzergah." dedi.

"Sırada Küves ve Recepli sokakları var"

Mahmutlar Ahmet Yatmaz Caddesi'ndeki çalışmaların bugün itibari ile tamamlanacağını açıklayan Başkan Yücel, "Yaklaşık 4-5 aydan bu yana Mahmutlar'ın sahil yolundaki bisiklet ve yürüyüş yolları, peyzaj alanında düzenleme çalışmalarımızın sonuna gelmiştik. Ekiplerimiz Ahmet Yatmaz Caddesi'nden sonra Mahmutlar Mahallemizin kuzeyinde kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan Küves ve Recepli Caddesi'nin asfaltına başlayacak. Yaklaşık 2.5 kilometre asfalt çalışmasının ardından bölge kaliteli bir yola kavuşmuş olacak. Bayrama kadar altyapı, kaldırım ve asfalt işlemimizi tamamlayarak oraları da hizmete açacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Mahmutlar halkına verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA