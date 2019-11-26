Başkan Yücel batı muhtarlarıyla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi'nde batı mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, "Yeni dönem yeni hizmetleri getirecek" dedi.



Mahallelerdeki sorunların ve ihtiyaçların doğru tespiti için belirli aralıklarla mahalle muhtarları ile bir araya gelmeye devam eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, son olarak batı bölgesindeki muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Muhtarlarla uzun süre sohbet eden Başkan Yücel, "Her mahallemize elimizden geldiğince yatırım yapmaya, ihtiyaçlarını karşılama gayret gösteriyoruz. Bu ihtiyaçların doğru tespiti ve çözümü için siz muhtarlarımızın fikirleri bizler için önemli. Biz her dönemimizde sizlerle bir araya gelip, taleplerinizi dinliyoruz. Bugüne kadar gerek bu toplantılarla gerek bireysel olarak gerekse de telefonla bile ulaşılabilir olduğumuzu, çözümcü olduğumuzu sizlere gösteriyoruz. Sizlerin toplum yararına olan talepleri, bizler için en öncelikli olan hizmetlerdendir. Yeni dönem mahallelerimize yeni hizmetler getirecek" diye belirtti.



Muhtarlar ise, "Alanya'da muhtarlar en şanslı dönemlerini sizinle yaşıyor. Her daim ulaşılabilir, ihtiyaçlara ve taleplere karşılık veren bir başkana sahip olduğumuz için mutluyuz. Bugüne kadar mahallemiz için ne istediysek elde ettik. Hiçbir zaman kapıda kalmadık, cevapsız bırakılmadık. Bu başarı halkta da karşılık bulmuş ki yeni bir döneme daha başkanımızla girme fırsatı bulduk. Alanya da Alanyalılar da en şanslı dönemlerinden birini yaşıyor" diye konuştu. - ANTALYA