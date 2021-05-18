Başkan Yücel: "Bütçemizdeki dengeyi koruduk" - Son Dakika

Başkan Yücel: "Bütçemizdeki dengeyi koruduk"

18.05.2021 21:28
Başkan Yücel:

Alanya Belediyesi mayıs ayı meclis oturumunda Başkan Yücel, gündem konuları arasında olan 2020 yılı bütçe kesin hesabı maddesi görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Alanya Belediyesi mayıs ayı meclis oturumunda Başkan Yücel, gündem konuları arasında olan 2020 yılı bütçe kesin hesabı maddesi görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yücel, "Pandemi dolayısıyla belediye gelirlerimizdeki azalmaya rağmen, belediye bütçemizdeki dengeyi koruduk" dedi.

Alanya Belediyesi Aylık Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen meclis toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Mecliste 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste grup sözcülerinin ardından konuşan Başkan Yücel, mayıs ayı belediye meclis toplantısında konuşmasına İsrail'in Kudüs'te gerçekleştirdiği katliamı kınayarak başladı. Başkan Yücel, "İslam Aleminin kutsal Ramazan ayında Kudüs'te ilk kıblemiz Mescid'i Aksa'ya yapılan saldırıları ve akabinde Gazze'de savunmasız durumdaki sivil Filistin halkını çocuk kadın demeden katleden İsrail'i şiddetle kınıyorum. İnsanlık suçu olan bu saldırı ve katliamların bir an önce durdurulmasını ve uluslararası düzeyde yaptırımların bir an önce uygulanmasını diliyorum" dedi.

Yücel, meclis üyelerinin geçmiş Ramazan Bayramı'nı tebrik ederken kademeli normalleşme süreci ile ilgili, "Bu süreç içinde sağlığımız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmenin, kalabalık ortamlara girmemenin kalıcı normalleşme için çok önemli olduğunu unutmayalım. Birlik ve beraberlik içinde, kurallara uyarak bu zorlu günleri atlatacağız" diye konuştu.

Başkan Yücel 19 Mayıs'ı kutladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mayıs ayı Meclis oturumunda yaptığı konuşmasında yarınki 19 Mayıs'ı da kutlayarak, "Aziz Milletimizin, Kıymetli Alanya halkının, sevgili gençlerimizin Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan, atamızın gençlere armağanı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Alanya Belediyesi'nin 'Yerel Kalkınma' projesi kapsamında üreticileri desteklemek amacıyla önemli bir adım attıklarını müjdeleyen Yücel şunları söyledi: "Arıcılar Birliği'ne kayıtlı 400 arıcımıza toplam 2 bin kovan dağıtıyoruz. Hepimizin bildiği gibi arılar doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması noktasında hayati bir role sahiptir. Hem arı üreticilerimizi desteklemek hem de doğamızı korumak adına aynı zamanda Dünya Arı Günü olan 20 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de Oba Park Bahçeler Şantiyemizde, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde gerçekleştireceğimiz kovan dağıtım programına tüm meclis üyelerini davet ediyorum. 2019 yılının Eylül ayında, Türk Patent Enstitüsü tarafından Alanya'ya tescillenen Gülüklü Çorba'yı tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan tanıtım videosu meclis üyelerine izlettirildi. Gülüklü Çorba tarifi ve tanıtım filmi, salonda bulunan meclis üyeleri tarafından tam not aldı. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın 2020 yılını refah içinde geçirmesi için çabaladık. Bizdeki hizmet maliyeti ile merkez ilçelerin hizmet maliyeti arasında dağlar kadar fark var. Alanya Belediyesi'nin bütçesini bizden yüzde 60 fazla geliri olan merkez ilçelerle aynı denke getirdik. Nüfusumuz 2014 yılında 276 binden bugün 334 bine çıktı. Neredeyse 60 bine yakın bir artış oldu. Buna rağmen bugüne kadar aksaklık yaşanmadan 7 yıl boyunca Alanya'mıza hızlı ve kaliteli şekilde hizmet ettik. Alanya Belediyesi pandemiye rağmen hizmetlerini aralıksız devam ettirmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Alanya'mızda da bütçede pandemiye bağlı ekonomik sıkıntılar oluştu. Kira gelirlerinden 20 milyon, vergi ve yapılandırmalardan 17 milyon, imar ve harçlarından 15 milyon, yıllık harç ve vergilerden 60-80 milyon TL arasında kaybımız oluştu. 2014'te başladığımız personel kadro sayısını koruyoruz. Kıdem tazminatına ödediğimiz 4 milyon 300, emeklilere 2 milyon 200 bin lira ile toplam 6,5 milyon parayı çalıştırmadan kıdem olarak ödedik. Personelimize, 2014 yılından bu zamana 3 katı maaş veriyoruz. Personel maaş giderimiz, 7/7.5 milyondan 15 milyona yükseldi. Maliyetimiz %300 artarken ödenek %200 artıyor ve bu bir dengesizlik oluşturuyor. Buna rağmen personelimizi mağdur etmiyoruz. Hem personelimiz mutlu hem de belediyemizi sağlıklı şekilde kurumsallaştırıyoruz. Alanya Belediyesi üreten, ürettikçe kazanan, kazandıkça da üretmeye devam eden bir belediye olmaya devam edecektir."

Alanya Belediyesi mayıs ayı meclis oturumunun sonunda İyi Parti Meclis Üyesi Alper Kan, Millet İttifakı adına İsrail'in Kudüs'te ve Filistin'de Müslümanlara uyguladığı şiddeti kınayan bir açıklama okudu.

Başkan Yücel dilek ve temennilerin ardından bir dahaki meclis oturumunun 1 Haziran'da olduğunu belirterek mayıs ayı oturumunu kapattı. - ANTALYA

Başkan Yücel: Bütçemizdeki dengeyi koruduk
Başkan Yücel: Bütçemizdeki dengeyi koruduk
Başkan Yücel: Bütçemizdeki dengeyi koruduk
Başkan Yücel: Bütçemizdeki dengeyi koruduk
Başkan Yücel: Bütçemizdeki dengeyi koruduk
Başkan Yücel: Bütçemizdeki dengeyi koruduk

Alanya Belediyesi, İsrail, Alanya, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Yücel: 'Bütçemizdeki dengeyi koruduk' - Son Dakika Ekonomi


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