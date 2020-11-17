Başkan Yücel'den Alanya'ya iki müjdeli haber - Son Dakika

Başkan Yücel'den Alanya'ya iki müjdeli haber

17.11.2020 17:15
Başkan Yücel'den Alanya'ya iki müjdeli haber, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Devam Meclisi'nde Belediyelerin Gelir/Gider bütçesi oylandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Devam Meclisi'nde Belediyelerin Gelir/Gider bütçesi oylandı. Alanya Belediyesi, alınan kararla birlikte 509 Milyon Liralık bütçesiyle, 2021'de de Antalya bölgesinin en büyük bütçesine sahip belediye oldu. Ayrıca Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Çıplaklı Mahallesi'nin kontrollü yapılaşmasının temelini oluşturacak 1/1000 Ölçekli 'İmar Planı'na yapılan itiraz, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde reddedildi ve yürürlüğe girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Devam Meclisi'nde, Alanya Belediyesi'nin 2021 bütçesi oy birliğiyle kabul edilerek 509 Milyon Lira oldu. Bu bütçe aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İlçe belediyeleri arasındaki en büyük bütçe oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 2014 yılında Başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan hizmet dönemi, büyüyerek devam ediyor. Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı belediyeler arasındaki tabloya bakılınca 2020 bütçesinde olduğu gibi 2021 bütçesiyle yine zirvede yer aldı.

Çıplaklı'nın imar problemi kalıcı olarak çözüldü

Alanya Belediyesi'nin hızlı ve aktif bir şekilde yapılaşmaya devam eden Çıplaklı Mahallesi'nde, kontrollü yapılaşmanın temelini oluşturacak imar planı sorunsuz şekilde devam edecek. Askı sürecinde yapılan itirazların, bugün yapılan Büyükşehir Meclisi'nde reddine karar verilmesiyle birlikte, Antalya Büyükşehir belediyesinin meclis kararının Alanya Belediyesi'ne tebliğinin ardından imar ve bayındırlık hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamayla bütçede yine 1. olduklarını vurgularken 'üretken belediyecilik' prensiplerinin kendilerini zirveye taşıdığını söyledi. Başkan Yücel; "Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar neticesinde bu yıl 509 Milyon Liralık bütçemizle yine rekor kırdık. Göreve geldiğimiz günden buyana katlayarak devam ettirdiğimiz Alanya Belediye bütçemiz, bugün itibariyle yine Antalya bölgesindeki en büyük bütçeye sahip oldu. Üretken Belediyecilik şiarımız, bizi her alanda zirveye çıkarmaya devam ediyor. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yücel: " Kontrollü yapılaşmanı temelini oluşturacak"

Askı sürecinde itirazla birlikte sekteye uğrayan ancak bugün verilen kararla birlikte hizmetlerinin kaldığı yerden devam edeceğini müjdeleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Ekibimizin Çıplaklı Mahallemiz için hazırladığı 1/1000 ölçekli İmar Planı, Eylül ayı Alanya ve Antalya Büyükşehir Meclislerinden geçmişti. Ancak askı süreci içerisinde yapılan itirazlar nedeniyle süreç uzasa da bugünkü Büyükşehir Meclisimizde verilen ret kararıyla hizmetlerimiz kaldığı yerden devam edecek. Bu alınan karar ile İmar Planımız uygun görülmüş ve önünde engel kalmamıştır. Yapılaşması hızla devam eden Çıplaklı Mahallemizde, bu imar planımızla kontrollü yapılaşmanın temelini oluşturuyoruz. Alanya'mıza ve Çıplaklı Mahallemize hayırlı uğurlu olsun." dedi. - ANTALYA

Başkan Yücel'den Alanya'ya iki müjdeli haber

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Alanya, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yücel'den Alanya'ya iki müjdeli haber - Son Dakika


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