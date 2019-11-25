Başkan Yücel'den borçlu vatandaşlara çağrı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'ne emlak ve yapılandırma borcu olan vatandaşlara ödeme çağrısında bulunarak, ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için belediye veznelerinin öğle arasında da hizmet vereceğini söyledi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'ne emlak ve yapılandırma borcu olan vatandaşlara ödemelerini aksatmamaları yönünde çağrıda bulundu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması, ceza yansımadan veya yapılandırma hakları yanmadan ödemelerini sürdürebilmeleri adına 2 Aralık Pazartesi gününe kadar veznelerin öğle aralarında da hizmet vereceğini ifade etti. Başkan Yücel, "Belediyemize borcu olan tüm vatandaşlarımız son ödeme tarihleri geçmeden borçlarını ödesin. Aksi takdirde hem cezalı ücret ödemek zorunda kalabilir hem de yapılandırması olan vatandaşlarımız da yapılandırma haklarından mahrum kalabilirler. Böyle bir mağduriyet oluşmaması adına veznelerimiz öğle saatlerinde de hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımızı belirlenen tarihler arasında ödeme yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Yücel, belediyeye gelme fırsatı olmayan vatandaşların bankalar aracılığıyla veya elektronik ortamda diledikleri anda ödeme yapabileceklerini söyledi. - ANTALYA