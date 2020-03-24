Başkan Yücel'den Oda Başkanlarıyla "Korona" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yücel'den Oda Başkanlarıyla 'Korona' toplantısı - Son Dakika

Başkan Yücel'den Oda Başkanlarıyla "Korona" toplantısı

6 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da faaliyet gösteren esnaf oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni tip Koronavirüs tedbirleri ve önlemleri konusunda bilgilendirme ve fikir alışverişi için toplantı düzenledi.

Başkan Yücel'den Oda Başkanlarıyla

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da faaliyet gösteren esnaf oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni tip Koronavirüs tedbirleri ve önlemleri konusunda bilgilendirme ve fikir alışverişi için toplantı düzenledi.


Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs tedbirleri ve etkilerini konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak adına Alanya'da faaliyet gösteren esnaf oda başkanları ile bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sürecin devlet eliyle ivedilikle yürütüldüğünü, Alanya'da da İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Birer metrelik aralıklarla sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleşen toplantıda, ilerleyen süreçte atılacak adımlar ele alındı.


"Gerekmedikçe evden çıkmayın"


Tüm Alanya kamuoyuna seslenen Başkan Yücel, aksi gerekmedikçe tüm vatandaşların evlerinde kalmaya devam etmelerinin virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Yücel, "Dün kamu kurum ve kuruluşlarıyla bugün de esnaf oda başkanlarımızla bir araya geldik. Virüsün tüm dünyadaki etkileri ve ülkemiz ile ilçemiz nezdindeki durumunu değerlendirdik. Kentimiz ve ülkemiz için ne yapabiliriz konuları üzerinde durduk. Sağ olsun bugüne kadar milletimiz üzerine düşen her şeyi yaptı. Genelgelerle, kanun değişiklikleriyle vatandaşlarımız da bilinçleniyor. Lütfen bu alınan kurallara rivayet edelim. Oda başkanlarımızın da bizim de beklentimiz herkesin bu kurallara uyması. Başta yaşlılarımız olmak üzere mümkün mertebe herkes aksi gerekmedikçe evde kalmalı. Lütfen bizlere yardımcı olun. Bizler belediye olarak üzerimize düşen her görevi yapıyoruz. Temizlik faaliyetleri başta olmak üzere periyodik çalışmalarımızı güvenlikten ödün vermeden yürütüyoruz. Alanya'da aktif hayatı sürdürebilmek adına her şeyi yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza çağrım evde kalsınlar" dedi.


"Alanya dünyaya örnek bir süreç yürütüyor"


Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir de, "Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, bu süreci başından sonuna kadar özverili bir şekilde tüm kadrolarıyla yürütüyor. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ekibiyle birlikte sürdürüyor. Ülkemizde de ilk kez esnaf temsilcileriyle bir belediye başkanı bu süreçte bir araya geldi. Bizlerin sorunlarını, taleplerini dinledi. Her şeyiyle örnek bir başkan. Bizleri can kulağıyla dinledi. Bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah" diye konuştu.


"Bireysel tedbirleri ihmal etmeyelim"


Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ise, "Kitlelere temas edebilen herkes istek ve taleplerini iletti. Alanya'da yöneticiler nezdinde bir farkındalık var. Yapılabilecek daha neler var bunları tartıştık. Hepimizin bu virüs salgınına karşı kendi tedbirlerini alması ortak görüşümüz. Dezenfekte, hijyen noktasında, karantina noktasında yapılması gereken bireysel görevler var. Çalışanlar da bir yere kadar varlar. Bu noktada kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlar da destek olmalı" diye belirtti. - ANTALYA

Adem Murat Yücel, Koronavirüs, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:11 Kaynak: İHA

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