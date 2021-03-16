Başkan Yücel'den Rusya'nın en büyük fuarında Alanya tanıtımı

Rusya'nın en büyük, dünyanın ise önde gelen turizm fuarları arasında yer alan 27. Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı kapılarını açtı. Fuarda Alanya'nın tanıtımını, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptı. Aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı olan Yücel, tur operatörleri ve acente temsilcileriyle temaslarda bulundu.

Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve turizmcilerle, Rusya'nın en büyük turizm fuarı MITT Moskova'da Alanya'yı tanıtıyor. Rusya'da kapılarını bugün açan ve 18 Mart'a kadar açık kalacak olan, 27. Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı'nda, Alanya standını aynı zamanda ALTAV Başkanı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi temsil ediyor.

300 karelik Türkiye adasında Alanya standına yoğun ilgi

MITT Moskova Fuar'ında, 300 metrekarelik Türkiye adası içerisinde bulunan Alanya standı, son olarak 2019 yılında yapılan fuarda olduğu gibi yine yoğun ilgi gördü. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın da ziyaret ettiği stantta ziyaretçileri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ağırladı.

Yılın ilk yüz yüze fuarına ziyaretçi akını

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in bizzat giderek Alanya'nın tanıtımını gerçekleştirdiği 27. MITT Moskova Turizm Fuarı, 2021 yılının ilk yüz yüze fuarı oldu. Türkiye'den genel katılımın az olduğu fuar, pandemiye rağmen Rus katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkan Yücel müjdeyi verdi

Akay Turizm sahibi Ethem Okudur ile bir görüşme gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2021 yılında Biblio Globus Tur Operatörü'nün 700.000 pax hedeflediğini ama geçen hafta hedefi 1.100.000 pax olarak büyüttükleri müjdesini verdi.

"Bu yoğunluk ve heyecan bizleri ziyadesiyle umutlandırdı"

27. MITT Moskova Turizm Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pandemiye rağmen oluşan yoğunluğun kendilerini sezon öncesi umutlandırdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Pandemi öncesi günlerde yılda ortalama 30'un üzerinde fuara katılıyorduk. Covid-19'un gölgesinde bu yıl fuarlar, online gerçekleştirilmeye başlanmıştı. MITT Moskova Fuarı 2021'de bu anlamda bir ilki gerçekleştirdi ve yüz yüze ilk fuar oldu. Biz de Alanya Belediyesi ve ALTAV olarak buradaki yerimizi aldık. Burada gerek tur operatörleriyle gerek acente temsilcileriyle gerekse fuar ziyaretçileriyle bir araya gelerek Alanya'mızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Turizmimizin bu sezon sağlıklı bir şekilde insanların seyahat özgürlüğüyle daha güzel geçeceğini umuyoruz. Buradaki gayretli çalışmalarımızla birlikte yeni sezonda iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Burada, pandemiye rağmen, bu yoğunluğu, bu heyecanı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ANTALYA