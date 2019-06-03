Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel'den şehitlik ve mezarlığa bayram ziyareti
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Başkan Yücel'den şehitlik ve mezarlığa bayram ziyareti

42 dakika önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle sabah saatlerinde, Belediye Mezarlığı'nda düzenlenen çiçek dağıtım programına katıldı.

Başkan Yücel'den şehitlik ve mezarlığa bayram ziyareti, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle sabah saatlerinde, Belediye Mezarlığı'nda düzenlenen çiçek dağıtım programına katıldı.

Alanya Müftülüğü Şube Müdürü Murat Demirhan, Alanya İlçe Müftülüğüne bağlı cami imam hatipleri ve Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar'la birlikte sahipsiz mezarlara çiçek diken Başkan Yücel, daha sonra Alanya Garnizon Şehitliği'nde dua etti. Başkan Yücel, şehit yakınlarıyla da bayramlaşıp, sohbet etti.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Belediye Mezarlığı'nda düzenlediği çiçek dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Yücel, mezar ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla sohbet edip, bayramlarını kutladı. Çiçek dağıtma geleneğini sürdüreceklerinin altını bir kez daha çizen Başkan Yücel, "Vatandaşlarımız bu hizmetten memnun. Belediyemiz bugün ilçe genelindeki 21 mezarlıkta, 50 bin adet yıllık ve mevsimlik çiçek fidesi dağıtacak" dedi.

Programda ayrıca vatandaşlara gül suyu, kolonya, lokum ikram edildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:01 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel
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