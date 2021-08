Başkan Yücel'den yayla yollarına asfalt müjdesi - Son Dakika

Alanya Belediyesi'nin asfalt programına aldığı yayla yollarında hazırlık ve altyapı çalışmaları Gökbel, Sarımut ve Fakırcalı Yaylası'nda sürüyor.

Alanya Belediyesi ekipleri, şehir merkezi ile batı ve doğu Alanya mahallelerinin yanı sıra Alanya yaylalarında da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alanya'nın doğu mahallelerinin ardından yayla yollarında da asfalt için hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Doğu yaylalarının bakım, onarım ve asfalt programına alınan yollarında ön hazırlıklarını tamamlayan ekipler, asfalt için son çalışmaları yapıyor.

Batı mahallelerinde ise çalışmalara Toslak ve Payallar yaylalarının yolları ile başlandı. Çalışmalar kapsamında yollarda ulaşım konforu sağlanırken, yollar asfaltlanıyor, dere ve çay geçişlerinde de altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yayla sakinleri, "Yollarımız şehir merkezindeki yollardan farksız hale geldi" diyerek Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti

Başkan Yücel, Alanya'nın her köşesinde olduğu gibi Alanya yaylalarında da aralıksız olarak çalıştıklarını belirterek "Şehrimizin her noktasında vatandaşımızın ulaşım konforunu arttırmak için çalışıyoruz. Şu an doğu yayla yollarımızda asfalt hazırlığı hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah önümüzdeki hafta asfalt çalışmalarına başlayacağız. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi. - ANTALYA