Başkan Yücel'den Yeni Malatyaspor maçına davet - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Yücel'den Yeni Malatyaspor maçına davet - Son Dakika Spor

Başkan Yücel'den Yeni Malatyaspor maçına davet

6 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel turuncu-yeşilli taraftarları, sporseverleri ve tüm Alanya halkını, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan Yeni Malatyaspor maçına davet etti.

Başkan Yücel'den Yeni Malatyaspor maçına davet, System.String[]

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel turuncu-yeşilli taraftarları, sporseverleri ve tüm Alanya halkını, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan Yeni Malatyaspor maçına davet etti.


Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor'un Pazar günü saat 16.00'da sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında başarılar diledi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ile yakınlarına başsağlığı dileyen Yücel, "Başarılarıyla gurur duyduğumuz Alanyasporumuz ve değerli yönetim kurulu, bu hafta Alanya'da oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. Alanya halkı olarak bizim de üzerimize düşen Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu doldurmaktır. Depremzedeler için bu kararı alan kulübümüzü kutluyor, tüm halkımızı Yeni Malatyaspor ile oynanacak bu önemli ve anlamlı karşılaşmaya davet ediyorum" dedi.


Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteğinden dolayı başkan Yücel'e teşekkür etti. - ANTALYA

Adem Murat Yücel, Yeni Malatyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
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