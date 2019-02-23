Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel, Mahalle Buluşmalarına Kaldı

Başkan Yücel, Mahalle Buluşmalarına Kaldı

1 dakika önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Düğün Salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yücel, Mahalle Buluşmalarına Kaldı, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Düğün Salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile mahalle buluşmalarına katıldı. Çıplaklı Mahallesine yapacağı hizmetlerden bahseden Yücel, "Kasapoğlu Kereste karşısına bir spor tesisi kazandırıyoruz. Belediyemize tahsisini gerçekleştirdik. 10 dönümlük alana yapacağımız bu tesiste resmi spor müsabakalarının yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz her türlü sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekler" dedi.

"Oba Çıplaklı kavşak bağlantısı düzenlendi "

Yücel, "Oba Çıplaklı kavşak bağlantısı düzenlendi. 1 ay içerisinde yeni kavşak düzenlenmesi ve yol açılması gerçekleştirilecek. Seçimden önce başlanan 18 uygulaması tamamlandı. Tapular teslim edildi. Okulun doğu tarafında bulunan suyun gözü diye tabir edilen alandaki vatandaşlarımızın mahkemelik olan problemini çözmek için plan tadilatı yapıldı. 18. Madde uygulamasına başlandı" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 09:57:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel, Mahalle Buluşmalarına Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]