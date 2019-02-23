Başkan Yücel, Mahalle Buluşmalarına Kaldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Düğün Salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Düğün Salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile mahalle buluşmalarına katıldı. Çıplaklı Mahallesine yapacağı hizmetlerden bahseden Yücel, "Kasapoğlu Kereste karşısına bir spor tesisi kazandırıyoruz. Belediyemize tahsisini gerçekleştirdik. 10 dönümlük alana yapacağımız bu tesiste resmi spor müsabakalarının yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz her türlü sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekler" dedi.



"Oba Çıplaklı kavşak bağlantısı düzenlendi "



Yücel, "Oba Çıplaklı kavşak bağlantısı düzenlendi. 1 ay içerisinde yeni kavşak düzenlenmesi ve yol açılması gerçekleştirilecek. Seçimden önce başlanan 18 uygulaması tamamlandı. Tapular teslim edildi. Okulun doğu tarafında bulunan suyun gözü diye tabir edilen alandaki vatandaşlarımızın mahkemelik olan problemini çözmek için plan tadilatı yapıldı. 18. Madde uygulamasına başlandı" dedi. - ANTALYA

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