Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Başkan Yücel, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

1 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cikcilli Mahallesi'nde istişare toplantısında vatandaşlarla buluştu.

Başkan Yücel, Mahalle Sakinleriyle Buluştu, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cikcilli Mahallesi'nde istişare toplantısında vatandaşlarla buluştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cikcilli Mahalle sakinlerinin talebi üzerine bölgedeki vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Cikcilli Mahallesi'nin gençleri, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i soğuk hava ve yağan yağmura rağmen düğün salonu önünde oluşturdukları uzun koridorda meşalelerle karşıladı. Başkan Yücel tarafından Alanya'ya kazandırılan hizmet ve yatırımların yer aldığı sine-vizyon gösteriminin ardından vatandaşlar taleplerini birebir Başkan Yücel'e anlattı.

Yücel: "Siyaset konuşmaya değil, sizleri dinlemeye geldim"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaklaşık 5 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlara verilen taahhütlerin dışında da büyük hizmetler yapıldığını söyledi. Başkan Yücel, "Göreve geldiğimiz günden bugüne sizler için çalıştık. Sizlerin talepleri bizim hizmetlerimizde birincil referanslar oldu. Şehrimizdeki eksik yönleri tespit edebilmek adına çözüm yollarını üreteceğimiz bu tür mahalli toplantılar bizler için çok önemli. Bu bağlamda ben buraya siyaset konuşmaya değil, sizleri dinlemeye ve mahallenizin sorunlarını öğrenmeye geldim" dedi.

Yücel, daha sonra vatandaşlar ile soru-cevap bölümüne geçti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel
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