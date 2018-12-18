Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel, Obaalacami'de Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Yücel, Obaalacami'de Vatandaşlarla Buluştu

2 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Obaalacami Mahallesi'nde vatandaşlar biraraya geldi.

Başkan Yücel, Obaalacami'de Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Obaalacami Mahallesi'nde vatandaşlar biraraya geldi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Obaalacami Mahallesi'nde Obaalacami Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açılışına katıldı. Yücel, kurdele kesiminin ardından dernek binasını gezdi ve elişi ile işlenmiş Türk Bayrağı tablosunu kendisi duvara astı. Yücel, daha sonra kahvaltıda vatandaşlarla buluştu.

Pişi pişiren kadınlara da yardım eden Adem Murat Yücel, mahalle sakinleri ile sohbet etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:58 Kaynak: İHA

Alanya, Adem Murat Yücel, Güncel
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