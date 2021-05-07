Başkan Yücel personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak mübarek Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde, başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Pandemi nedeniyle kucaklaşıp el sıkışamasak da her birinizin bayramını tüm içtenliğimle kutluyorum. Bayram boyunca da lütfen covid-19 tedbirlerine önemle uyalım ki bu illetten de bir an önce kurtularak eski bayramlarımızı tekrar yaşayabilelim. Bayramınızı çocuklarınız ve ailenizle mutluluk ve sağlık içerisinde geçirmenizi cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar"dedi. - ANTALYA