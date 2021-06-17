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Başkan Yücel: "Rus heyetinin iyi notlar vereceğini düşünüyorum" - Son Dakika

Başkan Yücel: "Rus heyetinin iyi notlar vereceğini düşünüyorum"

17.06.2021 17:20
Başkan Yücel:

Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'deki tatil bölgelerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gelerek Antalya'da temaslara başlayan heyet ile ilgili konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Turizm sezonunun açılması yönündeki çalışmalar kapsamında bu bölgeye...

Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'deki tatil bölgelerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gelerek Antalya'da temaslara başlayan heyet ile ilgili konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Turizm sezonunun açılması yönündeki çalışmalar kapsamında bu bölgeye gelen misafirlerimizi en iyi şekilde hizmet verecek duruma geldik. Gelen Rus heyetinin bunları görerek iyi notlar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un uçuş yasağının kaldırılması için Rusya'da temaslarda bulunmasının ardından Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmesi kararlaştırıldı. Türkiye'ye bu sabah gelen Rus heyet, Antalya'da otel ve tesislerde alınan Covid-19 tedbirlerini yerinde incelemeye başladı.

Gelen heyet ile ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, "Biz ülke ve millet olarak dünyadaki turizm değerlerini koruyan ilk 5 arasında yer alıyoruz. Tabii ki dünyanın başta olmak üzere ülkemiz ve bölgemizde pandemi sürecinde turizm açısından oldukça etkilendik. Uluslararası uçuşların kapatılmış olmasıyla başlayan kötü süreç, geçen zaman dilimi içerisinde iyiye doğru gitmektedir. Şu an için vaka sayılarının düşmüş olması ve aşılamanın da yüksek derece olması olumlu sonuçlar veriyor. Bizler de yöre olarak turizm sezonunun açılması yönündeki çalışmalar kapsamında bu bölgeye gelen misafirlerimizi en iyi şekilde hizmet verecek duruma geldiğimizi düşünüyorum" dedi.

"Tüm misafirlerimizi buraya davet ediyorum"

Gelen Rus heyetinin iyi notlar vereceğini aktaran Başkan Yücel, "Gelen heyetin buradaki korona sürecinin hızlı bir şekilde normalleşmeye gittiğini görerek iyi notlar vereceğini düşünüyorum. Bu bölgede yaşayan ve turizmden geçimini sağlayan vatandaşlarımız açısından da bir umut olacağını düşünüyorum. Bizler de elimizden gelen hassasiyeti gösterip, Rus misafirlerimizi ağırlayacağız. Tüm misafirlerimizi buraya davet ediyorum" diye konuştu.

ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Olumlu karar çıkacağını düşünüyorum"

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise dün akşam itibariyle Rus heyetinin Türkiye'ye geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Gelen Rus heyeti bugün programlarına başladı. Heyetin içerisinde hem konusunda uzman profesörler hem de devlet görevlileri var. Sabah itibariyle başlayan program kapsamında yapmış oldukları talepler de yerine getirildi. Nihayetinde heyet geri dönüp raporlarını sunduktan sonra Türkiye'nin Rusya arasındaki uçuş trafiğinin tekrar başlamasını öngörüyoruz. Bu işin başlayacağı noktasında herkes çalışmalarını yürütüyor. Bir diğer taraftan Rusya'da bulunan tur operatörleri ve tatil satışı yapan işletmeler de Türkiye'nin açılmasını istiyor. Çünkü özellikle Antalya bölgesi Rus turistin inanılmaz derecede talep ettiği ve gelen misafirlerin de buradan memnun ayrıldığı bölge. Bunların akabinde olumlu bir karar çıkacağını düşünüyorum."

Heyet, önümüzdeki 3 gün boyunca Belek'teki turistik tesisleri, ören yerlerini, seyahat acentelerini gezecek, alınan önlemleri yerinde görecek. Rus heyet, incelemeleri ışığında hazırlayacağı raporunu bu hafta içinde açıklayacak ve bu raporun Rusya ile Türkiye arasındaki turizm uçuşlarının başlatılması kararında etkili olması bekleniyor. - ANTALYA

Başkan Yücel: Rus heyetinin iyi notlar vereceğini düşünüyorum
Başkan Yücel: Rus heyetinin iyi notlar vereceğini düşünüyorum
Başkan Yücel: Rus heyetinin iyi notlar vereceğini düşünüyorum
Başkan Yücel: Rus heyetinin iyi notlar vereceğini düşünüyorum
Başkan Yücel: Rus heyetinin iyi notlar vereceğini düşünüyorum

Türkiye, Turizm, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Yücel: 'Rus heyetinin iyi notlar vereceğini düşünüyorum' - Son Dakika Ekonomi


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