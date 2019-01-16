Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Başkan Yücel Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

1 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Küçük Hasbahçe, Büyük Hasbahçe ve Bektaş Mahallelerinin sakinleriyle buluştu.

Başkan Yücel Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Küçük Hasbahçe, Büyük Hasbahçe ve Bektaş Mahallelerinin sakinleriyle buluştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her hafta bir bölgeye giderek vatandaşları dinleyen Başkan Yücel, 3 mahallenin vatandaşlarıyla buluşarak onların talep ve önerilerini dinledi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i büyük bir coşkuyla karşılayan vatandaşlar, salonu doldurdu. Alanya'ya yapılan hizmetlerin yer aldığı tanıtım videosunun yayınlandığı sine-vizyon gösteriminin ardından Başkan Yücel, vatandaşların taleplerini dinledi. Söz alan vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Yücel, sorunların en kısa zamanda ivedilikle çözüleceğini iletti. Başkan Yücel, Alanya Belediyesi'nin görev ve sorumluluk yetkisi alanında olmayan bölgeler için de vatandaşlardan fazlaca şikayet alırken buna rağmen halkın taleplerini ilgili mercilere ileterek takipçisi olacağını belirtti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, olumsuz hava koşullarına rağmen salona gelerek talep ve önerilerini ileten vatandaşlara teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

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