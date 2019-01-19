Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Başkan Yücel, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

1 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Okurcalar Kapalı Pazar Yerinde Okurcalarlı ve İncekumlu vatandaşlarla buluştu.

Başkan Yücel, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Okurcalar Kapalı Pazar Yerinde Okurcalarlı ve İncekumlu vatandaşlarla buluştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Her hafta bir bölgeye giderek vatandaşları dinleyen Başkan Yücel, Okurcalar Kapalı Pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı toplantıda, Alanya da yapılan hizmetlerin yer aldığı tanıtım videosunun yayınlandığı sine-vizyon gösteriminin ardından Başkan Yücel, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Okurcalar, İncekum ve çevre mahallelere düğün salonu müjdesini veren Yücel, "İncekum Mahallemizde vatandaşlarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir düğün salonu inşa edeceğiz. Projesini hazırladık, ihalesini 8 Ocak'ta gerçekleştirdik. 1.5 Milyon TL'ye bitirilecek olan merkezdeki Eşgilik Düğün Salonumuz tarzında yarı açık hizmet verecek düğün salonumuzu hem İncekum bölgesinin hem de çevresindeki mahallelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak şekilde tasarladık. İnşallah en kısa zamanda inşaatına başlayıp, sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

"Okurcalar'a 4 dönümlük park yapacağız"

Başkan Yücel, "Okurcalar'a D-400 kenarı Kapalı Pazar Alanı çaprazına 4 dönümlük bir alana çok büyük bir park yapıyoruz. Basket sahası, mini futbol sahası, fitness aletleri, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları olan parkımızın projesi hazır. İnşallah bir iki hafta içinde parkımızın yapımına başlıyoruz. Park ve yeşil alanlarımızın arttırılmasına çok önem verdik. Bölgede yeşil alanların sayısını eskiye oranla 3 kat arttırdık." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Alanya, Okurcalar, Güncel
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