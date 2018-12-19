Başkan Yücel, Vatandaşlarla Buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar Mahallesi'nde istişare toplantısına katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar Mahallesi'nde istişare toplantısına katıldı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar ve çevre mahallelerin talebi üzerine bölgedeki vatandaşlarla buluştu. Avsallar Düğün Salonu'nda yapılan istişare toplantısında Yücel'i yoğun kalabalık karşıladı. Başkan Yücel tarafından bölgeye kazandırılan hizmet ve yatırımların yer aldığı sine-vizyon gösteriminin ardından vatandaşlar taleplerini birebir Başkan Yücel'e aktarma fırsatı buldu.



"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"



Vatandaşları tek tek dinleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Yücel, "Elimizden gelen gayreti göstererek ekip arkadaşlarımızla beraber 7'den 70'e, köylüsüyle kentlisiyle, yerlisiyle yabancısıyla, şehri mutlu etmek için huzurlu bir Alanya oluşturmak için yerinde ve zamanında sağlıklı ve kaliteli hizmet yapmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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