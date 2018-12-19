Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel, Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Yücel, Vatandaşlarla Buluştu

2 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar Mahallesi'nde istişare toplantısına katıldı.

Başkan Yücel, Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar Mahallesi'nde istişare toplantısına katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avsallar ve çevre mahallelerin talebi üzerine bölgedeki vatandaşlarla buluştu. Avsallar Düğün Salonu'nda yapılan istişare toplantısında Yücel'i yoğun kalabalık karşıladı. Başkan Yücel tarafından bölgeye kazandırılan hizmet ve yatırımların yer aldığı sine-vizyon gösteriminin ardından vatandaşlar taleplerini birebir Başkan Yücel'e aktarma fırsatı buldu.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Vatandaşları tek tek dinleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Yücel, "Elimizden gelen gayreti göstererek ekip arkadaşlarımızla beraber 7'den 70'e, köylüsüyle kentlisiyle, yerlisiyle yabancısıyla, şehri mutlu etmek için huzurlu bir Alanya oluşturmak için yerinde ve zamanında sağlıklı ve kaliteli hizmet yapmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:17 Kaynak: İHA

Avsallar, Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu 27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:40:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel, Vatandaşlarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]