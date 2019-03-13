Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel Yılmaz Havran'a Çıkarma Yaptı

Başkan Yücel Yılmaz Havran'a Çıkarma Yaptı

1 saat önce

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Havran ilçesinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkan Yücel Yılmaz Havran'a Çıkarma Yaptı, System.String[]
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Havran ilçesinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Belediye Başkanı Emin Ersoy'da tanıtım toplantısında ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla dikkatleri çekti.

AK Partililerin Havran tanıtım toplantısı ve açılışlarına AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı aynı zamanda Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Havran MHP İlçe Başkanı Ömer Acar ile her iki partinin teşkilatları ve vatandaşlar katılarak büyük ilgi gösterdi.

İlk program Belediye Kışlık Düğün Salonu'nda proje tanıtım toplantısı ile başladı. Belediye Başkanı Emin Ersoy projeler hakkında detaylı brifing sundu. Projeler göz kamaştırdı.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, hem hükümet olarak hem de büyükşehir belediyesi olarak tüm projelerin hayata geçmesi konusunda sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti. Yılmaz, " Hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyesi olan 3'lü kardeşlik Havran'a çok şey kazandıracak" şeklinde konuştu.

Program kapsamında Havran Özel Körfez Kardelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrencilerin doğum günleri kutlandı ve öğrencilere hediyeler verildi. Heyet Havran Roman Kültürü Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti ile devam eden program, akşam Büyükdere Mahallesi'nde gerçekleştirilecek miting ve meclis üyelerinin tanıtımı ile sona erecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

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