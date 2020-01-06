Başkan Yücel Yılmaz sözünü tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yücel Yılmaz sözünü tuttu - Son Dakika

Başkan Yücel Yılmaz sözünü tuttu

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdiği sözü tuttu.

Başkan Yücel Yılmaz sözünü tuttu, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdiği sözü tuttu. Manyas ilçesinde bulunan Kocaçay üzerine yapılan Manyas, Gönen-Kızıksa Yolu Dere Köprüsünün inşaatı tamamlandı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde modern yol ve köprü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezlerindeki ulaşım projelerine önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, merkezin yanı sıra kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak, daha konforlu ve modern ulaşım hizmeti sunacak projeleri hayata geçiriyor. Tüm ilçelerde yol ve köprü yapım çalışmalarının yanı sıra mevcut yol ve köprülerin de bakım ve onarımlarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Manyas ilçesinde bulunan Kocaçay üzerine yapılan Manyas, Gönen-Kızıksa Yolu Dere Köprüsü inşasını tamamladı. 1977 yılında bölge halkının imkanları ve devletin desteğiyle yapılan 43 yaşındaki köprünün kullanım ömrünü tamamlaması ve ihtiyaca cevap verememesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisi yapılmak üzere yıkılmıştı.


Çanakkale-Balıkesir arasında ulaşım süresini kısaltan alternatif yol üzerinde bulunan ayrıca Manyas ile Kızıksa Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolun üzerinde bulunan köprü; uzunluğu 240 metre, genişliği 11 metre olmak üzere genişletilerek yeniden inşa edildi. Araç ve yayalar için hızlı ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla genişletilen köprünün her iki kenarına da 1,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı yapıldı. Eskisine göre daha modern bir görünüme sahip olan köprünün yan taraflarına korkuluk takıldı. Yıkılarak yeniden inşa edilen köprü ile giriş ve çıkış dahil olmak üzere 500 metrelik yolda ise bin 110 ton asfalt serimi yapıldı. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Balıkesir, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi
94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır

Son Dakika Haberleri
22:34 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mehmet Akif Ersoy'u anma programında konuştu - Son Dakika
22:34 Ankara tbmm başkanı şentop: mevzu bu topraklarda yerli düşünceyi, savunma meselesidir - Son Dakika
22:31 Realkom istihdama destek olacak - Son Dakika
22:30 Kuşadası'nda fırtına - Son Dakika
22:28 Başkan Özlü "2020 Düzce için dönüm noktası" - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:39:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yücel Yılmaz sözünü tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]