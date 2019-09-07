Son Dakika Haberleri: Başkan Yücel zabıtalarla bir araya geldi
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Başkan Yücel zabıtalarla bir araya geldi

1 saat önce

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Zabıta Haftası münasebetiyle Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personeller ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Yücel zabıtalarla bir araya geldi, System.String[]

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Zabıta Haftası münasebetiyle Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personeller ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.


Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personeller ve aileleri Dimçayı Klas Piknik'te düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Başkan Yücel ile bir araya geldi. 120 personel ve onların ailelerinin yer aldığı yaklaşık 500 kişilik kahvaltıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve birim müdürleri katıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Biz büyük bir aileyiz. Başkanımız Adem Murat Yücel'in büyük destekleriyle 1 haftadır devam eden Zabıta Haftası kutlamalarımızın son gününde personellerimiz ve siz değerli aileleriyle bir araya geldik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.


Başkan Yücel ise, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Zabıta Haftası münasebetiyle kıymetli personelimiz ve değerli aileleri ile bir aradayız. Ne mutlu bize ki hep bir aradayız. Allah, birlik beraberliğimizi daim etsin" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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