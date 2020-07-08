Başkan Yücelik, Bloomberg HT Ana Haber'e konuk oldu - Son Dakika

Başkan Yücelik, Bloomberg HT Ana Haber'e konuk oldu

Bloomberg HT'nin Ana Haber yayınına konuk olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da sosyal medyadan paylaştığı, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin (DAİB) Haziran ayı ihracat rakamlarıyla...

Bloomberg HT'nin Ana Haber yayınına konuk olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da sosyal medyadan paylaştığı, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin (DAİB) Haziran ayı ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Barış Esen'in sunduğu Bloomberg HT Ana Haber'de bölgenin ihracat potansiyeli ve son dönemde artan ihracat rakamlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, bölge illerinin kalkınması anlamında ihracatın son derece önemli olduğunu ifade ederek, "İhracatımız arttıkça illerimiz ekonomik ve sosyal açıdan daha da kalkınacaktır. İhracatında önemli payıyla ülke düzeyinde yaşanan olumlu ekonomik gelişmeler, şüphesiz bölgesel düzeyde de etkisini gösterecektir. Zor bir coğrafyamız var. Ama bölgemizin sorunlarının çözülmesi, bölgemizin gelişmesi için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.


İhracatın artırılması için reel ekonomik faaliyetleri destekleyen ve bu faaliyetlerin önünü açan bir ortamın oluşturulması gerektiğinin altını çizen Başkan Yücelik şunları söyledi; "Bu anlamda reel ekonominin en önemli aktörlerinden olan KOBİ'ler başta olmak üzere; tüm işletmelerin mali yapılarının sağlam temeller üzerine oturtulması ve mevcut durumlarının iyileştirilmesi çok önemli İşletmelerin finansal kamburlardan kurtarılması, maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğinin artırılması, dış pazarların ihtiyaçlarının üretime yansıtılması, lojistik alt yapının sürekli iyileştirilmesi ve bürokrasinin asgariye indirilmesi büyük önem arz ediyor."


"DAİB'le uyumlu çalışıyoruz"


Bölge ihracat rakamlarının artması ve firmaları ihracata yönlendirilmesi için Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şöyle devam etti; "İhracatın artışı anlamında firmaların ilgili pazarlara yoğun bir şekilde gitmesini ve yerinde pazarlamayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, firmalarımızı sektörel ticaret heyetlerine, fuarlara ve yurtdışı pazara, araştırma faaliyetlerine katılmalarının çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Bu sayede hiç ihracat yapmamış birçok firmamızın ihracatla tanışabileceğini biliyoruz. Ayrıca, odamızda faaliyet gösteren Dış Ticaret Destek Ofisi ile de Ticaret Bakanlığımız ve TOBB işbirliğinde bilgi ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz."


İşletmelere yönelik genel mali destekler ve ihracat desteklerine de değinen Başkan Yücelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Halihazırda, işletmeler açısından ihracattan yatırıma, kapasite artışından AR-GE'ye, farklı kurum - kuruluşlar eliyle birçok destek mekanizması uygulanıyor. Bu anlamda, potansiyel taşıyan cazip yatırım - üretim alanlarında işletmelerin, müteşebbislerin istifade edebileceği güzel destek mekanizmaları var. Fakat bu destek mekanizmalarının bölge ve sektör özelinde ihtiyaç ve talepler çerçevesinde özelleştirilmesi, bağımsızlaştırılması çok önemli. İhracat özelinde bakacak olursak; Ticaret Bakanlığı, ihracatı artırmayı, yüksek katma değerli ve ileri teknolojili yatırımları özendirmeyi, ithalata bağımlı olunan ara malların ve hammaddelerin ithalatının azaltılması yönelik teşvikler uyguluyor. Bu doğrultuda, mevcut firmaların yanı sıra hiç ihracat yapmayan bir işletmenin ihracata hazırlanması sürecini de kapsayacak şekilde farklı destekler veriliyor. İhracat rakamlarımızın daha da artması için ihracatçı firmaların bu desteklerden aktif şekilde yararlanmalarının bizim için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." - ERZURUM

Bloomberg, Erzurum, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Yücelik, Bloomberg HT Ana Haber'e konuk oldu - Son Dakika
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