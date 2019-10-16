Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde bu yıl birincisi düzenlenen, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı. 16-20 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan fuara ilgi ilk günden yoğun oldu.



Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik fuarda yaptığı konuşmada, geçmişten miras kalan kültürel değerleri koruyarak yeniden ekonomiye kazandırmanın milli bir görev olduğunu söyledi.



Konuşmasında, Türkiye'nin, tarımsal potansiyeli, üretim kültürü, coğrafi yapısı ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Yücelik, "Anadolu'nun köklü geçmişinden bize miras kalan bu zenginliğimizin kıymetini bilmek ve bu değerleri muhafaza ederek yeniden ekonomiye kazandırmak bizim için milli bir görev olmalıdır. Son dönemde toplumumuzun da bilinçlenmesiyle, yöresel ürün denildiğinde artık aklımıza coğrafi tescil almış ürünler gelmeye başladı. Bu, memnuniyet verici bir durum. Bugün burada açılışını yapacağımız Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı ve TOBB'un desteğiyle Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde 10 yıldan bu yana düzenlenen YÖREX - Yöresel Ürünler Fuarı gibi fuarlar, dünyada hızla yayılan fast-food kültürüne dayalı tek tip beslenme modeli ile yok olma tehlikesi yaşayan ürünlerin yaşatılması, tanıtımı ve desteklenmesi bakımından çok önemli organizasyonlardır" dedi.



"Bölgede 52 Coğrafi İşaretli Ürün Var"



Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Erzurum'un coğrafi tescil almış ürünlerinin tanıtılması amacıyla YÖREX'e 8. kez katılım sağladıklarının ifade eden Başkan Yücelik şunları söyledi:



"Bu anlamda, şehrimizde de düzenlenen, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın da yöresel tatlarımızın tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına ve bölgemize, ülke ekonomisine ve sektöre yeni markalar kazandıracağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verilerine göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilimizde toplam 52 coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Erzurum'da, Oltu taşı, Erham, Cağ Kebabı, İspir Kuru Fasulyesi, Hınıs Kuru Fasulyesi, Kadayıf Dolması, Karnavas Pekmezi ve son olarak İspir Kaymağı olmak toplam 10 ürünün coğrafi işaret tescili yapılmış durumda Bu sayı ile ülke genelinde birçok ilin önünde bulunan şehrimizde, coğrafi tescil alacak daha birçok yöresel lezzetin olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde ülkemizde de tescil edilecek ürünler listesine yüzlerce ürün daha eklemenin mümkün olduğu da bilinen bir gerçektir."



"Coğrafi Tescilli Ürünlerimizin Artması İçin Çaba Göstereceğiz"



Konuşmasında, "ETSO olarak, sahip olduğumuz kültürel değerleri, varlıkları korumak ve gelecek nesillere taşımak adına çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırarak, şehrimizin coğrafi tescilli ürün sayısının daha da artması için çaba göstereceğiz" diyen Başkan Yücelik sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu manada, İl Kadın Girişimciler Kurulumuzun çok ciddi bir gayretin içerisinde olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Son olarak; Yöresel ürün pazarını canlandıracak, yerinde istihdama, yerel ekonomiye ve yörelerin tanıtımına katkı sağlayacak olan bu tür fuarların artarak devam etmesini diliyor, bir kez daha fuara değerli katkılarınız ve iştirakiniz için hepinize teşekkür ediyorum"



Konuşmaların ardından, TOBB adına fuara katılan Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülgen, fuara katkılarından dolayı Erzurum'daki oda ve borsalar adına ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'e teşekkür plaketi verdi. Ardından Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti.



Daha sonra fuardaki stantları gezen Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülgen ETSO standını da ziyaret ederek Meclis Başkanı Saim Özakalın ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi, ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ve ETSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu ile bir süre sohbet etti. - ERZURUM