Başkan Yücelik'ten, 'Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı
58 dakika önce
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun doğru ve tarafsız haber alma hakkını kullanmasında basın çalışanlarının takdire şayan özverili çalışmalarının önemli bir yeri olduğunu ifade etti.
Erzurum
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun doğru ve tarafsız haber alma hakkını kullanmasında basın çalışanlarının takdire şayan özverili çalışmalarının önemli bir yeri olduğunu ifade etti.
Mesajında, mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük bir enerjiyle önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın çalışanlarının, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla da her zaman kamuoyunun sesi olduğunu dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şu ifadeleri kullandı; "
"Basın camiası, her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla, şehrinin, bölgesinin ve ülkemizin gündeminin takip edilmesini ve sorunlarının duyurulmasını sağlayarak, kamuoyunun gözü, kulağı ve dili olmuştur. Basınımız bu yönüyle de demokrasimizin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan ana unsurlarından biridir. Bu vesileyle; doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan, zor şartlarda da olsa gazetecilik ahlakından taviz vermeden görevini yürüten tüm basın mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyor, Calısan Gazeteciler Gunu'nu tebrik ediyorum. Ayrıca görevleri sırasında vefat eden basın çalışanlarına da Allah'tan rahmet diliyorum." - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:04 Kaynak: İHA
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