Başkan Yücelik'ten, 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı; - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yücelik'ten, 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı; - Son Dakika

Başkan Yücelik'ten, 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı;

16 dakika önce

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi büyük bir özveriyle yerine getiren basın çalışanlarının bu yöndeki çabalarının...

Başkan Yücelik'ten, 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı;, System.String[]

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi büyük bir özveriyle yerine getiren basın çalışanlarının bu yöndeki çabalarının takdire şayan olduğunu ifade etti.


Mesajında, "Basın mensuplarımız; kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek ve demokrasinin gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında büyük bir uğraş veriyor" diyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şunları söyledi; "Mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük bir enerjiyle önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın çalışanları milletimizin güçlü sesidir. Bu anlamda; ilimizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sunan yerel basınımızın büyük bir özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini, toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan, gazetecilik ahlakından asla taviz vermeden görevini yürüten tüm basın mensuplarının, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, şehrimize, bölgemize ve ülkemize verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmet ve minnetle anıyorum." - ERZURUM

Gazeteciler Günü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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