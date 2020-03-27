Başkan Yücelik TOBB GİK toplantısına telekonferasla katıldı - Son Dakika

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına telekonferansla katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya bulunduğu şehirlerden katılan kurul üyeleri toplantıda, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronovirüs salgınının ekonomiye etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan tedbirleri ve iş dünyasının beklentilerini ele aldılar. Toplantıya telekonferansla katılan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, toplumun bütün kesimleri gibi iş dünyasının da moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu belirterek, alınan tedbirleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

İş dünyasının ülkenin yaşadığı zor dönemlerde her zaman taşın altına elini koyduğunu ve bugün de aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini kaydeden Başkan Yücelik şunları söyledi; Ancak özellikle üretimi ve istihdamı muhafaza etmemiz için yapılan düzenlemelerin ve sağlanacak desteklerin hiçbir ayrım yapılmadan bütün sektörleri kapsaması ve bankaların, kredi talebinde bulunan firmalara, esnafa, tüccara sicil durumlarını bahane etmeden ve geri çevrilmeden kredi kullandırmalara, bu süreci en az kayıpla atlatmamız açısından büyük önem taşıyor. Oda olarak, firmalarımızın taleplerinin dikkate alınması ve karşılanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sesimizi en üst seviyede duyurmaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar alınan ve alınacak olan bu tedbirlerle hem ekonomimizin rahatlamasını hem de toplum sağlığımız için alınan tedbirlerle bu salgını minimum hasarla atlatmayı umut ediyoruz." - ERZURUM