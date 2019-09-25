Son Dakika Haberleri: Başkan Yüksel aşure etkinliğine katıldı
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Başkan Yüksel aşure etkinliğine katıldı

56 dakika önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Muharrem ayı münasebetiyle Erzincan-Tunceli-Bingöl Derneği'nin düzenlemiş olduğu aşure ve yemek etkinliğine katıldı.

Başkan Yüksel aşure etkinliğine katıldı, System.String[]

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Muharrem ayı münasebetiyle Erzincan-Tunceli- Bingöl Derneği'nin düzenlemiş olduğu aşure ve yemek etkinliğine katıldı. Başkan Yüksel hem sevinci hem de hüznü paylaştıklarını belirtti.


Muharrem ayı münasebetiyle Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Erzincan-Tunceli-Bingöl Birlik Beraberlik Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği tarafından aşure ve yemek etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ergene Belediyesi Başkan Yardımcıları Yüksel Baydarlı, Mehmet Cebeci, Ergene Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'deki birlik ve beraberliğin bu etkinliklerle daha da pekiştiğini ifade ederek, aşure gününün huzura ve barışa vesile olmasını diledi. Başkan Yüksel, "Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerimizi rahmet ile anıyorum. Mevlam bu ayda tutulan oruçları kesilen kurbanları yüce katında kabul etsin" dedi. - TEKİRDAĞ

Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ergene, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:27 Kaynak: İHA
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